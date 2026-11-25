Faridabad News: महिला पुलिसकर्मियों को कमरे में बंद कर बाहर से लगाई कुंडी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:43 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:43 PM IST
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फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र में हिंदूवादी संगठन के एक कार्यकर्ता पर दो महिला पुलिसकर्मियों को घर में बंधक बनाने का आरोप लगा है। उन्हें छुड़ाने के लिए थाने से अतिरिक्त पुलिस बल भेजना पड़ा। पुलिस ने आरोपी विजय, उसकी मां सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, आरोपी की पत्नी गुड़िया ने शिकायत में बताया कि उनकी शादी 2008 में हुई थी और उनके बच्चे भी हैं। आरोप है कि 2018 में विजय ने प्रीति नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। प्रताड़ना से परेशान होकर गुड़िया बच्चों के साथ अलग रहने लगी। उनके और बच्चों के सर्दियों के कपड़े विजय के घर पर रखे थे।
मंगलवार को दो महिला पुलिसकर्मी गुड़िया को साथ लेकर कपड़े लेने पहुंचीं तो विजय ने उन्हें कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। महिला पुलिसकर्मियों ने थाने में फोन किया। इसके बाद पहुंचे अतिरिक्त पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को विजय को पकड़ने पहुंची टीम को उसने घर के अंदर खुद को बंद कर लिया और पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो
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मंगलवार को दो महिला पुलिसकर्मी गुड़िया को साथ लेकर कपड़े लेने पहुंचीं तो विजय ने उन्हें कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। महिला पुलिसकर्मियों ने थाने में फोन किया। इसके बाद पहुंचे अतिरिक्त पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को विजय को पकड़ने पहुंची टीम को उसने घर के अंदर खुद को बंद कर लिया और पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो
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