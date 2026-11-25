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मंगलवार को दो महिला पुलिसकर्मी गुड़िया को साथ लेकर कपड़े लेने पहुंचीं तो विजय ने उन्हें कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। महिला पुलिसकर्मियों ने थाने में फोन किया। इसके बाद पहुंचे अतिरिक्त पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को विजय को पकड़ने पहुंची टीम को उसने घर के अंदर खुद को बंद कर लिया और पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो