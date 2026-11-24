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फरीदाबाद में ट्रांसफार्मर पर मरम्मत कार्य के दौरान मंगलवार को गिरकर घायल हुआ अमरजीत बिजली निगम का कर्मचारी नहीं है। वह निजी तौर पर मरम्मत का काम कर रहा था। उसके साथी संजीव ने बताया कि ट्रांसफार्मर से उतरते समय पैर फिसलने से वह गिर गया। हादसे में उसके सिर, हाथ और पैर में चोटें आईं। उसे बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सीटी स्कैन कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। एसडीओ अंकित अग्रवाल ने भी उसके लाइनमैन होने से इनकार किया। उन्होंने बताया कि निगम अपने कर्मचारियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराता है।

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