बदरीनाथ धाम: तप्त कुंड में स्नान के समय राजस्थान की दो बुजुर्ग महिला यात्रियों की मौत, बेहोश हालत में मिली थीं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदरीनाथ (चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 11 Sep 2026 10:03 AM IST
सार
दोनों महिलाएं तप्त कुंड में स्नान कर रही थीं। दोनों कुंड के अंदर बेहोश हालत में मिलीं थीं।
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विस्तार
बदरीनाथ धाम के तप्त कुंड में स्नान करते समय आज दो बुजुर्ग महिला यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रेमा देवी(63) पत्नी मदन और रामू देवी(71) पत्नी अमर के रूप में हुई है। दोनों राजस्थान की रहने वाली थीं।
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थाना प्रभारी महादेव उनियाल ने बताया कि यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब दोनों महिलाएं तप्त कुंड में स्नान कर रही थीं। दोनों कुंड के अंदर बेहोश हालत में मिलीं। जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया
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