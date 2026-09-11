बदरीनाथ धाम: तप्त कुंड में स्नान के समय राजस्थान की दो बुजुर्ग महिला यात्रियों की मौत, बेहोश हालत में मिली थीं

बदरीनाथ धाम के तप्त कुंड में स्नान करते समय आज दो बुजुर्ग महिला यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रेमा देवी(63) पत्नी मदन और रामू देवी(71) पत्नी अमर के रूप में हुई है। दोनों राजस्थान की रहने वाली थीं।

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थाना प्रभारी महादेव उनियाल ने बताया कि यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब दोनों महिलाएं तप्त कुंड में स्नान कर रही थीं। दोनों कुंड के अंदर बेहोश हालत में मिलीं। जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया