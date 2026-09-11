उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की बैठक आज; आएंगे कई प्रस्ताव, मानसून सत्र को लेकर भी हो सकता है निर्णय
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 11 Sep 2026 12:23 PM IST
सार
बैठक में स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा के प्रस्ताव के साथ ही विधानसभा मानसून सत्र को लेकर भी सरकार निर्णय ले सकती है।
विज्ञापन
विस्तार
कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में सहायक अध्यापक व्यायाम के 4600 ग्रेड वेतन के पद को डाउन ग्रेड कर 4200 किए जाने सहित कई अन्य प्रस्ताव आ सकते हैं। बैठक में स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा के प्रस्ताव के साथ ही विधानसभा मानसून सत्र को लेकर भी सरकार निर्णय ले सकती है।
विज्ञापन