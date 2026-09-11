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गढ़वाल विवि छात्रसंघ चुनाव: मतदान शुरू, 14 बूथों पर 8776 छात्र-छात्राएं देंगे वोट, शाम को घोषित होंगे नतीजे

Fri, 11 Sep 2026 09:29 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 11 Sep 2026 09:29 AM IST
सार

गढ़वाल विवि में छात्रसंघ चुनाव शुरू हो गया है। दोपहर तक मतदान के बाद शाम को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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Garhwal University student union election Voting Today and result also declare
गढ़वाल विवि छात्रसंघ चुनाव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि में आज छात्रसंघ चुनाव हो रहा है। इसके लिए 14 बूथों पर कुल 8776 छात्र-छात्राएं अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिड़ला परिसर में दो बजे तक चुनाव मतदान होगा। दो बजे बाद मतगणना और सांय पांच बजे बाद चुनाव परिणाम घोषित होंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर बिड़ला परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

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चुनाव मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हों इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एमसी सती द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र किसी भी संगठन की ऐसी प्रिंटेड सामग्री का उपयोग न करे जिससे संगठन की पहचान उजागर हो। उन्होंने सभी छात्र संगठनों, छात्रों से पूर्व में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा।
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मुख्य नियंता प्रो. दीपक कुमार ने कहा कि कुल 8776 छात्र-छात्राओं को परिचय पत्र वितरित किए गए। बृहस्पतिवार तक लगभग सभी छात्र-छात्राओं को उनके परिचय पत्र उपलब्ध करा दिए गए थे। इधर प्रशासन की ओर से उपजिलाधिकारी नुपूर वर्मा द्वारा भी चुनाव समिति को लिंगदोह समिति की सिफारिशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

कोतवाल कुलदीप सिंह ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर बिड़ला परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त पुलसि बल तैनात है। पीएसी जवानों के साथ ही जनपद के थानों से अतिरिक्त पुलिस जवान ड्यूटी पर लगाए गए हैं।

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