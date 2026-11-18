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महासमुंद जिले में राजस्व पटवारी संघ की 37 दिनों से जारी हड़ताल को अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन संघ ने समर्थन दिया है। बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। पुलिस द्वारा मुख्य गेट पर रोके जाने से नाराज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।



प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। फेडरेशन संघ ने मांगों का निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। राजस्व पटवारी संघ अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन संघ ने आज इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बैठकर विरोध जताया। फेडरेशन संघ के प्रतिनिधियों ने बाद में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्व पटवारी संघ की मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई। साथ ही लंबित 3 फीसदी महंगाई भत्ते के भुगतान की भी मांग उठाई गई।



पटवारियों की हड़ताल और समर्थन

महासमुंद में राजस्व पटवारी संघ पिछले 37 दिनों से हड़ताल पर है। उनकी मुख्य मांगें चार सूत्री हैं, जिनके निराकरण की मांग की जा रही है। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन संघ ने उनके आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। फेडरेशन के सदस्यों ने पटवारियों की मांगों को जायज ठहराया। यह समर्थन आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेगा।



विरोध प्रदर्शन और चेतावनी

अधिकारी-कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही रोक दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फेडरेशन संघ ने मांगों पर जल्द निर्णय न होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी है।

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