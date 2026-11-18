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पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह द्वारा जारी यह आदेश 18 नवंबर 2026 को प्रभावी हुआ है। इस आदेश के तहत जिले के कुल 9 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के कार्यस्थल में परिवर्तन किया गया है। फेरबदल की इस सूची में विभिन्न थाना प्रभारियों से लेकर साइबर सेल और आरक्षक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। यह व्यापक बदलाव जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है।जारी आदेश के अनुसार, मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले को अब खड़गवां थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, झगराखांड थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश साहू को मनेंद्रगढ़ थाने का नया प्रभारी बनाया गया है। खड़गवां थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार जायसवाल को झगराखांड थाना प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन तबादलों से थानों की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।निरीक्षक चंद्रप्रकाश कंवर पहले पौड़ी थाना प्रभारी के साथ जिला यातायात प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। उन्हें अब केवल जिला यातायात प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। साइबर सेल एमसीबी के प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह श्याम को पौड़ी थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, उप निरीक्षक राकेश शर्मा को साइबर सेल एमसीबी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह सभी बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।