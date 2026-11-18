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धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र के क्रोंधा जंगल के कक्ष क्रमांक 454 RF में हथिनी ने शावक को जन्म दिया था। 3 नवंबर को इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने शावक के जन्मोत्सव की खुशी में छठी मनाने का निर्णय लिया। इसके लिए ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया। 15 दिन बाद क्रोंधा गांव के बांध के पास हिंदू मान्यता के अनुसार यह आयोजन हुआ।इस दौरान ग्रामीणों ने साथ बैठकर भोजन भी ग्रहण किया। रायगढ़ जिले के घने जंगलों में हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। यहां हाथी मानव द्वंद्व के बीच कभी हाथी तो कभी इन्सानों की मौत भी होती है। इसके बावजूद कई गांवों में जंगली हाथियों के प्रति प्रेम देखा जा सकता है।वर्तमान में नन्हा शावक अपनी मां और दल के 46 अन्य हाथियों के साथ है। यह दल कोयलार बीट में विचरण कर रहा है। धरमजयगढ़ वन मंडल में कुल 130 हाथी अलग-अलग दलों में हैं। इनमें 40 नर, 65 मादा और 25 शावक शामिल हैं।इससे पहले भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल के बाकारुमा रेंज के ससकोबा परिसर में सितंबर में एक शावक का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जन्मे इस शावक का जन्मोत्सव 15 दिन बाद धूमधाम से मनाया गया था। उस समय भी ग्रामीणों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की थी। उन्होंने नन्हे शावक के स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना की थी।