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मंडल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, प्रायोगिक परीक्षाएं 01 जनवरी 2027 से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 20 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी। प्रायोजना कार्य भी इसी अवधि के दौरान संपन्न कराए जाएंगे। प्रदेश की समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में इनका आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों को भेजे गए हैं। मंडल ने प्रायोगिक परीक्षा और प्रायोजना कार्य के आयोजन से संबंधित विस्तृत निर्देश अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। विद्यार्थी और संबंधित संस्थाएं वेबसाइट विज्ञापन



परीक्षा का आयोजन

वर्ष 2027 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। मंडल ने इन परीक्षाओं के लिए 01 जनवरी से 20 जनवरी 2027 की अवधि तय की है। प्रदेश भर की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को इन परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। यह प्रक्रिया हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के नियमित विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। विज्ञापन विज्ञापन



दिशा-निर्देश और जानकारी

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इन परीक्षाओं के सुचारु संचालन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों को उपलब्ध कराए गए हैं। मंडल की आधिकारिक वेबसाइट मंडल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, प्रायोगिक परीक्षाएं 01 जनवरी 2027 से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 20 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी। प्रायोजना कार्य भी इसी अवधि के दौरान संपन्न कराए जाएंगे। प्रदेश की समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में इनका आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों को भेजे गए हैं। मंडल ने प्रायोगिक परीक्षा और प्रायोजना कार्य के आयोजन से संबंधित विस्तृत निर्देश अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। विद्यार्थी और संबंधित संस्थाएं वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।वर्ष 2027 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। मंडल ने इन परीक्षाओं के लिए 01 जनवरी से 20 जनवरी 2027 की अवधि तय की है। प्रदेश भर की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को इन परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। यह प्रक्रिया हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के नियमित विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इन परीक्षाओं के सुचारु संचालन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों को उपलब्ध कराए गए हैं। मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर भी पूरी जानकारी अपलोड कर दी गई है। विद्यार्थी और शिक्षण संस्थाएं इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2027 की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। ये तिथियां प्रायोगिक परीक्षा और प्रायोजना कार्य के आयोजन के लिए तय की गई हैं। इन परीक्षाओं में नियमित विद्यार्थी सम्मिलित होंगे।