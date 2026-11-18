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प्रशासन की अलग-अलग संयुक्त टीमों ने गौरेला और मरवाही क्षेत्र में कार्रवाई की है। इन कार्रवाइयों में करीब 85 क्विंटल धान जब्त किया गया है। पहली कार्रवाई गौरेला विकासखंड के ग्राम खोडरी स्थित धान उपार्जन केंद्र में हुई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रारोड विक्रांत अंचल, खाद्य निरीक्षक जितेंद्र वासुदेव गौरेला और कृषि नोडल अधिकारी की संयुक्त टीम ने जांच की। उन्होंने किसान गोविन्द सिंह वाकरे द्वारा बिक्री के लिए लाए गए गर्मी एवं मिक्स किस्म के धान को पकड़ा। जांच में यह धान अमानक पाया गया। टीम ने 60 बोरी, कुल 25 क्विंटल धान जब्त कर लिया। जब्त धान को समिति प्रबंधक खोडरी की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है।दूसरी बड़ी कार्रवाई मरवाही विकासखंड के ग्राम धरहर में की गई। उड़नदस्ता दल ने मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम बीड़ से लाए जा रहे लगभग 20 क्विंटल अवैध धान को जब्त किया। यह धान रात करीब 2 बजे मालवाहक वाहन के माध्यम से लाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, ग्राम धरहर निवासी बेचुलाल सहित छह अन्य लोग इसे निमधा उपार्जन केंद्र में खपाने की योजना बना रहे थे। टीम ने धान के साथ परिवहन में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है।इसके अलावा, मरवाही विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र कोदवाही एवं निमधा से भी कार्रवाई हुई। यहां से कुल 114 बोरी अमानक और खराब गुणवत्ता का धान जब्त किया गया है। प्रशासन की इन कार्रवाइयों से धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान की आवक रोकने और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा निगरानी एवं जांच अभियान लगातार जारी है।