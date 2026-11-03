{"_id":"6ae971c55d753511490e9a98","slug":"will-azam-khan-s-troubles-mount-further-ed-to-question-him-in-enemy-property-case-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजम खां की मुश्किलें और बढ़ेंगी? शत्रु संपत्ति मामले में ED करेगी पूछताछ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति पर कब्जे को लेकर दर्ज मामले उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। ईडी ने अपनी जांच में इसे भी शामिल किया है। अधिकारियों के मुताबिक आजम को दिवाली के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी जिसमें शत्रु संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल होंगे। इसके बाद उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।

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