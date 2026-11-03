यूपी: बीच सड़क युवक को गोलियों से भून डाला, हाल ही में जेल से बाहर आया था; सिर पर था साले की हत्या का इल्जाम

पुरानी रंजिश से जुड़े तार, इस पहलू पर भी जांच

पुलिस इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश से जोड़ कर भी देख रही है। पुलिस के अनुसार मृतक विक्रम चौधरी पूर्व में हुई एक हत्या में आरोपी था और जेल गया था। यह वही मामला है जिसका खुलासा 12 दिसंबर 2024 को पुलिस ने किया था। बता दें कि बनियाठेर के मोहल्ला मझरापुर निवासी ट्रैक्टर ड्राइवर भोला उर्फ भूरा की हत्या के मामले में पुलिस ने बताया था कि हत्या की साजिश उसके बहनोई ने ही रची थी। बहनोई ने अपमान का बदला लेने के लिए डेढ़ लाख रुपये में साले की सुपारी दी थी और हत्यारों से कहा था कि मेरे दो साले में से एक को मार दो। उस मामले में बनियाठेर पुलिस ने तीन हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।