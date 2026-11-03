वोट चोरी के खिलाफ सपा की रणनीति: अखिलेश ने मतदान के दिन का मांगा लाइव सीसीटीवी लिंक, आयोग के सामने रखी मांग

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान के दिन पोलिंग बूथों की वेब कास्टिंग का लिंक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 2027 के चुनाव में सभी 403 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के करीब 1 लाख 70 हजार पोलिंग बूथों पर वेब कास्टिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में वेब कास्टिंग का लिंक केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को मिलता है।इससे अधिकारी मतदान के दिन होने वाली घटनाओं और गड़बड़ियों को देख पाते हैं। हालांकि, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को यह लिंक नहीं दिया जाता। इस कारण उन्हें बूथों पर होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। पार्टी ने इसे अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अनैतिक और जनविरोधी बताया है।पार्टी ने पिछले उपचुनावों में हुई कथित गड़बड़ियों का भी उल्लेख किया। वेब कास्टिंग लिंक एक ऐसा डिजिटल या इंटरनेट लिंक (यूआरएल) होता है, जिसके जरिये किसी निश्चित स्थान पर चल रही गतिविधियों का लाइव वीडियो प्रसारण सीधे ऑनलाइन देखा जा सकता है। मतदान के दिन पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की लाइव स्थिति इस लिंक के माध्यम से कंप्यूटर या मोबाइल पर देखी जा सकती है, जिससे यह पता चल सके कि मतदान प्रक्रिया कैसी चल रही है।