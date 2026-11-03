यूपी में बड़ा हादसा: बेकाबू बोलेरो ने छह बच्चों को कुचला, दो की मौत; चार मासूम अस्पताल में लड़ रहे मौत से जंग

दो की मौत, चार बच्चे घायल

इस हादसे में हादसे में रनवीर सिंह की बेटी चित्रा (01), इंदल के बेटे अंश (02) की मौके पर मौत हो गई। जबकि चार अन्य बच्चे घायल हो गए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकौड़ी बेच रहा युवक और उसकी मां भी घायल हो गई।



एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया है। बोलेरो भी कब्जे में ले ली गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।