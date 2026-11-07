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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   VIDEO: Gate number four of the Kashi Vishwanath Temple illuminated by strings of lights

VIDEO: झालरों की रोशनी से जगमगाया काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर चार

Sat, 07 Nov 2026 10:34 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:34 PM IST
VIDEO: Gate number four of the Kashi Vishwanath Temple illuminated by strings of lights
काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया है। आकर्षक रोशनी से जगमगाता प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान खींच रहा है।
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