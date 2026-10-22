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VIDEO: राम-भरत मिलन पर देवताओं ने बरसाए फूल, छतेरी में उमड़ी भीड़

सुभाष गुप्ता

Updated Thu, 22 Oct 2026 08:39 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 08:39 PM IST







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वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक स्थित छतेरी के दशमी पोखरा पर विजयादशमी के अवसर पर दो दिवसीय मेला लगा। राम-भरत मिलन के दौरान इलेक्ट्रिक उपकरणों से पुष्पवर्षा की गई। मेले में पारंपरिक बर्तनों और खानपान की दुकानों पर खरीदारी के लिए आसपास के गांवों से लोग पहुंचे। ... और पढ़ें

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