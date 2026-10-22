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तस्वीरें: आसमान में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, लड़ाकू विमान के करतब देख बोले दर्शक- ये पल ऐतिहासिक

Thu, 22 Oct 2026 12:19 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 22 Oct 2026 12:19 PM IST
सार

काशी में एयर शो का आगाज बृहस्पतिवार को हो गया है। नमो घाट से लेकर अस्सी घाट तक दर्शकों की भारी भीड़ पहुंची है। आंखों के सामने लड़ाकू विमानों को गुजरते देख लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है।  

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Air Show in Varanasi: Rafale Sukhoi-30 MKI Mirage-2000 and Tejas fighter aircraft Crowd with Aerial Display
वाराणसी में एयर शो - फोटो : अमर उजाला

शिव की नगरी काशी में नमो घाट पर आसमान में बृहस्पतिवार की सुबह एक साथ सैकड़ों विमानों ने उड़ान भरा तो हजारों निगाहें आसमान पर टिक गईं। कुछ ही पलों में विमान नीचे आए, तेजी से पलटे और फिर ऊंचाई की ओर बढ़ गए। विमानों की लकीरों ने आसमान में तिरंगे की आकृति बनाई तो दर्शक रोमांचित हो उठे। गंगा के ऊपर आसमान में पहली बार काशी वायुसेना के शौर्य की साक्षी बनी। इस दौरान राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी रफ्तार और युद्धक क्षमता का प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देखें- झलकियां...

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Air Show in Varanasi: Rafale Sukhoi-30 MKI Mirage-2000 and Tejas fighter aircraft Crowd with Aerial Display
एयर शो देखते लोग - फोटो : अमर उजाला
एयर शो देखने के लिए नमो घाट से लेकर अस्सी व दशाश्वमेध के साथ ही सभी घाटों पर लोगों की भीड़ रही। इस दौरान लोगों ने आंखों के सामने विमानों का करतब देख कहा कि ये पल ऐतिहासिक है। बच्चों में काफी उत्साह दिखा।
Air Show in Varanasi: Rafale Sukhoi-30 MKI Mirage-2000 and Tejas fighter aircraft Crowd with Aerial Display
एयर शो देखते लोग - फोटो : अमर उजाला
एयर शो देखने पहुंचे दर्शकों की भीड़ को देखते हुए जिले की पुलिस व प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्था की गई है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा सुरक्षा पहरा है।
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Air Show in Varanasi: Rafale Sukhoi-30 MKI Mirage-2000 and Tejas fighter aircraft Crowd with Aerial Display
एयर शो देखते लोग - फोटो : अमर उजाला
बता दें कि एयर शो में देश के 12 एयरबेस से 100 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। इनमें 52 लड़ाकू, 15 परिवहन, एक विंटेज विमान और 32 हेलिकॉप्टर शामिल रहेगा। भारतीय वायुसेना का गरुड़ विशेष बल भी प्रदर्शन का हिस्सा होगा। बोइंग सी-17 ग्लोबमास्टर थ्री सूर्य किरण के 9 विमानों संग फॉर्मेशन करेगा।
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Air Show in Varanasi: Rafale Sukhoi-30 MKI Mirage-2000 and Tejas fighter aircraft Crowd with Aerial Display
एयर शो देखते लोग - फोटो : अमर उजाला
आज एयर शो का पहला दिन है। वहीं 24 और 25 अक्तूबर को भी आयोजन होना है। ऐसे में शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। मालवाहक वाहनों, रोडवेज व प्राइवेट बसों का संचालन शहर के अंदर नहीं हो रहा है।  

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