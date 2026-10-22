वाराणसी: सेंट मैरी स्कूल परिसर में तेंदुआ दिखने की सूचना से हड़कंप, वन विभाग ने बनाई तीन टीमें

तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन कर रही है। टीम संभावित स्थानों की जांच करने के साथ ही तेंदुए की मौजूदगी के संकेत तलाश रही है।

वाराणसी के सेंट मैरी स्कूल परिसर में बृहस्पतिवार सुबह तेंदुआ देखे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। वन विभाग ने तेंदुए की तलाश के लिए तीन टीमें गठित कर दी हैं। हालांकि, प्रारंभिक जांच के दौरान मौके पर तेंदुए के पंजों के निशान नहीं मिले हैं।

वन विभाग की ओर से गठित तीन टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में तलाश कर रही हैं। फिलहाल तेंदुए के पंजों के निशान नहीं मिलने से उसकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर तलाश अभियान जारी रखा गया है।



स्कूल परिसर में तेंदुआ होने की सूचना से प्रबंधन और आसपास के लोगों में भी चिंता का माहौल है। वन विभाग की टीम जांच के बाद ही स्पष्ट कर सकेगी कि परिसर में वास्तव में तेंदुआ आया था या नहीं।