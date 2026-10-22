वाराणसी: सेंट मैरी स्कूल परिसर में तेंदुआ दिखने की सूचना से हड़कंप, वन विभाग ने बनाई तीन टीमें
वाराणसी के सेंट मैरी स्कूल परिसर में बृहस्पतिवार सुबह तेंदुआ दिखने की सूचना से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने तलाश के लिए तीन टीमें गठित की हैं। हालांकि, शुरुआती जांच में तेंदुए के पंजों के निशान नहीं मिले हैं और उसकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है।
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वाराणसी के सेंट मैरी स्कूल परिसर में बृहस्पतिवार सुबह तेंदुआ देखे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। वन विभाग ने तेंदुए की तलाश के लिए तीन टीमें गठित कर दी हैं। हालांकि, प्रारंभिक जांच के दौरान मौके पर तेंदुए के पंजों के निशान नहीं मिले हैं।
तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन कर रही है। टीम संभावित स्थानों की जांच करने के साथ ही तेंदुए की मौजूदगी के संकेत तलाश रही है।
स्कूल परिसर में तेंदुआ होने की सूचना से प्रबंधन और आसपास के लोगों में भी चिंता का माहौल है। वन विभाग की टीम जांच के बाद ही स्पष्ट कर सकेगी कि परिसर में वास्तव में तेंदुआ आया था या नहीं।