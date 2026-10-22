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वाराणसी: सेंट मैरी स्कूल परिसर में तेंदुआ दिखने की सूचना से हड़कंप, वन विभाग ने बनाई तीन टीमें

Thu, 22 Oct 2026 10:26 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Thu, 22 Oct 2026 10:26 PM IST
सार

वाराणसी के सेंट मैरी स्कूल परिसर में बृहस्पतिवार सुबह तेंदुआ दिखने की सूचना से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने तलाश के लिए तीन टीमें गठित की हैं। हालांकि, शुरुआती जांच में तेंदुए के पंजों के निशान नहीं मिले हैं और उसकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है।

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Varanasi Panic ensues following reports of leopard sighting on St. Mary's School premises
बिजनौर में वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी के सेंट मैरी स्कूल परिसर में बृहस्पतिवार सुबह तेंदुआ देखे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। वन विभाग ने तेंदुए की तलाश के लिए तीन टीमें गठित कर दी हैं। हालांकि, प्रारंभिक जांच के दौरान मौके पर तेंदुए के पंजों के निशान नहीं मिले हैं।

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तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन कर रही है। टीम संभावित स्थानों की जांच करने के साथ ही तेंदुए की मौजूदगी के संकेत तलाश रही है।
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वन विभाग की ओर से गठित तीन टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में तलाश कर रही हैं। फिलहाल तेंदुए के पंजों के निशान नहीं मिलने से उसकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर तलाश अभियान जारी रखा गया है।

स्कूल परिसर में तेंदुआ होने की सूचना से प्रबंधन और आसपास के लोगों में भी चिंता का माहौल है। वन विभाग की टीम जांच के बाद ही स्पष्ट कर सकेगी कि परिसर में वास्तव में तेंदुआ आया था या नहीं।
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