{"_id":"6ad9ddb3a4a5200cb20f9a31","slug":"major-fire-in-varanasi-blaze-breaks-out-in-a-shop-selling-brooms-and-paints-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में लगी भीषण आग: झाड़ू और पेंट की दुकान में भड़की आग, लपटों को देख सहम गए लोग; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी जिले के मदनपुरा में बृहस्पतिवार को एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। जिससे पास के भवन भी आग की चपेट में आ गए। घनी आबादी वाले इलाके में आग लगने के चलते भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल गए। आग इतनी भीषण थी कि दूर- दूर तक धुएं का गुबार पहुंच गया। वहीं मौके पर पुलिस कमिश्नरेट की टीम व फायरकर्मी पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। विज्ञापन

Trending Videos

बताया जा रहा है कि झाड़ू व पेंट की दुकान में पहली मंजिल पर काम चल रहा था। इसी दौरान आग लगी। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पास में स्थित एक भवन में भी आग पहुंच गया। जिसमें होटल और आभूषण की दुकान संचालित होती है। आग से काफी सामान नुकसान हुआ।

विज्ञापन

विज्ञापन

मौके पर पहुंचे एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने लोगों से अपील की कि भीड़ न इकट्ठा करें। वहां से गुजर रहे लोगों से कहा कि सभी लोग आगे बढ़ते रहें, यहां भीड़ न जुटाएं।

विज्ञापन

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस टीम व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी। आग पर काबू पा लिया गया है। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आग बुझाने का काम किया गया।