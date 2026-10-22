वाराणसी: गंगा के ऊपर गूंजा वायुसेना का शौर्य, राफेल-सुखोई के करतब देख रोमांचित हुए दर्शक

100 विमानों में लड़ाकू, परिवहन और हेलीकॉप्टर शामिल

आयोजन में करीब 100 विमानों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। इनमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और विशेष कार्यों में इस्तेमाल होने वाले विमान शामिल हैं। लड़ाकू विमानों में राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, तेजस, मिग-29 और जगुआर शामिल हैं।



हेलीकॉप्टरों में चिनूक, एलसीएच, एएलएच मार्क-III और मार्क-IV, अपाचे, चेतक, कामोव-31 और एमआई-17 वी5 जैसे विमान शामिल हैं। परिवहन और अन्य विशेष विमानों की श्रेणी में सी-295, सी-17, सी-130, एएन-32, आईएल-78, एईडब्ल्यूएंडसी और पी-8आई का नाम है। विमानों को देश के अलग-अलग वायुसेना अड्डों से लाया गया है। इस आयोजन में थलसेना और नौसेना के विमानों की भी भागीदारी है।