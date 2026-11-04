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वाराणसी: चांदपुर रामलीला में रावण दहन के मौके पर निकली शोभायात्रा, मेले में उमड़ी भीड़

किशन चौबे

Updated Wed, 04 Nov 2026 10:16 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 10:16 PM IST







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चांदपुर रामलीला समिति की ओर से रावण दहन के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न शोभायात्राएं निकाली गईं। शोभायात्राओं में शामिल आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उत्साह के साथ आयोजन में शामिल हुए। ... और पढ़ें

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