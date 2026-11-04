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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Procession held during the Ravan Dahan event at Chandpur Ramlila large crowds gather at the fair

वाराणसी: चांदपुर रामलीला में रावण दहन के मौके पर निकली शोभायात्रा, मेले में उमड़ी भीड़

Wed, 04 Nov 2026 10:16 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:16 PM IST
Varanasi Procession held during the Ravan Dahan event at Chandpur Ramlila large crowds gather at the fair
चांदपुर रामलीला समिति की ओर से रावण दहन के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न शोभायात्राएं निकाली गईं। शोभायात्राओं में शामिल आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उत्साह के साथ आयोजन में शामिल हुए।
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