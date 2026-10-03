एसआईआर को लेकर सपा प्रवक्ता बोले- सिस्टम को सही करना होगा, VIDEO

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुभाष राजभर ने एसआईआर को लेकर कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे और अपात्र नामों की पहचान भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत हो। डॉ. राजभर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता का अधिकार महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिस्टम को सही करना होगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे।

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