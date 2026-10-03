देव दीपावली: 11 लाख दीपों से जगमगाएगी काशी, एक लाख दीप गाय के गोबर बनेंगे; लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी भी

देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी इस वर्ष भव्य देव दीपावली की साक्षी बनेगी। योगी सरकार 24 नवंबर को होने वाले इस आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप देने की तैयारियों में जुटी है। पर्यटन विभाग के अनुसार, काशी के गंगा घाटों को 11 लाख से अधिक दीपों से सजाया जाएगा। इनमें करीब एक लाख दीप गाय के गोबर से निर्मित होंगे, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे।

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देव दीपावली को प्रांतीय मेले का दर्जा दिया गया है, जिससे इसका स्वरूप और व्यापक हो गया है। सरकार की तैयारियों के साथ जनभागीदारी से गंगा घाटों के अलावा तालाबों और कुंडों पर भी लाखों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। जब काशी के अर्धचंद्राकार घाट लाखों दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे, तब गंगा की लहरों पर प्रतिबिंबित होती दीपों की आभा सनातन परंपरा को जीवंत करेगी। यह आयोजन आस्था, अध्यात्म और जनभागीदारी का अद्भुत संगम दर्शाता है।कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस अनुपम दृश्य के साक्षी बनते हैं। देव दीपावली अब काशी की सीमाओं से निकलकर वैश्विक पहचान बना चुकी है। हर वर्ष बड़ी संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक इस दिव्य और भव्य दीपोत्सव को देखने वाराणसी पहुंचते हैं। प्रशासन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियों में जुटा है। देव दीपावली के अवसर पर लेजर प्रदर्शन और हरित आतिशबाजी का भी आयोजन प्रस्तावित है।