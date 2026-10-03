यूपी: भाजपा महिला कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पहुंची सीजीएम कोर्ट; संजय ने बताया साजिश

पार्टी की आपसी लड़ाई में आरोप-प्रत्यारोप पर नजर: विनोद राय

भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार राय ने कहा कि पार्टी के अंदर आपसी कलह में चल रहे आरोप-प्रत्यारोप पर नजर रखी जा रही है। इस तरह की गतिविधियां कही से भी उचित नहीं है। महिला के आरोप मामले में जिलाध्यक्ष से मैंने बात की और उनका पक्ष सुना हूं। उन्होंने अपनी सारी बातें मुझे बताया है। घटना पर नजर रखी जा रही है।



पार्टी के अन्य नेताओं से भी जानकारी ली जा रही है। पार्टी की पीड़िता महिला नेत्री का पक्ष महिला मोर्चा की तरफ से लिया जाएगा। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। कहा कि अगर पीड़िता का पक्ष का आरोप सही है तो बहुत गलत है। वहीं, अगर जिलाध्यक्ष को किसी तरह से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है तो यह भी गलत है। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।