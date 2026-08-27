वाराणसी में भीषण जाम, सात किलोमीटर का सफर ढाई घंटे में; VIDEO

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शाम छह बजे के बाद बीएचयू से मंडुवाडीह तक का सफर राहगीरों के लिए परेशानी भरा रहा। सात किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को ढाई घंटे तक का समय लगा। वाहनों की लंबी कतार के बीच एंबुलेंस भी फंसी रहीं। लोगों का सब्र जवाब देने लगा तो उन्होंने पुलिस से शिकायत करनी शुरू कर दी। किसी ने दो से तीन बार डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराई तो किसी ने ट्वीट कर नाराजगी व्यक्त की।

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