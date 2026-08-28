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मिर्जापुर में मुठभेड़: लूट के रुपये लेकर भाग रहे हिस्ट्रीशीटर पर पुलिस ने चलाई गोली, गिरफ्तार; भेजा अस्पताल

Fri, 28 Aug 2026 09:44 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 28 Aug 2026 09:44 AM IST
सार

अहरौरा टोल प्लाजा के पास ट्रक चालक से पर्स और मोबाइल लूटने में वांछित हिस्ट्रीशीटर जावेद पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से लूट के 5300 रुपये, आधार कार्ड, तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया।

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Encounter in Mirzapur Police fire history-sheeter fleeing with robbery loot arrested and sent to hospital
मिर्जापुर में मुठभेड़। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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अहरौरा टोल प्लाजा के पास ट्रक चालक से पर्स और मोबाइल लूटने के मामले में वांछित हिस्ट्रीशीटर जावेद पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा में भर्ती कराया।

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पुलिस के अनुसार, अहरौरा टोल प्लाजा के पास ट्रक चालक से पर्स और मोबाइल लूटने की घटना हुई थी। मामले में जावेद वांछित चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी दौरान सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसकी घेराबंदी की। खुद को पुलिस से घिरा देख जावेद भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
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पुलिस ने उसे रुकने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर फायरिंग जारी रखी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान जावेद के बाएं पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया और तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा पहुंचाया।

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पुलिस ने तलाशी के दौरान जावेद के कब्जे से लूट के 5300 रुपये बरामद किए। इसके अलावा ट्रक चालक का आधार कार्ड, एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी मिला। पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी जावेद हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और पूर्व में दर्ज मुकदमों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि लूट की वारदात में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।

पुलिस का कहना है कि मामले में बरामद रुपये और अन्य सामान को साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ लूट के मामले के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोप में भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ की घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है।

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