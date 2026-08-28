मिर्जापुर में मुठभेड़: लूट के रुपये लेकर भाग रहे हिस्ट्रीशीटर पर पुलिस ने चलाई गोली, गिरफ्तार; भेजा अस्पताल

पुलिस ने तलाशी के दौरान जावेद के कब्जे से लूट के 5300 रुपये बरामद किए। इसके अलावा ट्रक चालक का आधार कार्ड, एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी मिला। पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी जावेद हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और पूर्व में दर्ज मुकदमों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि लूट की वारदात में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।



पुलिस का कहना है कि मामले में बरामद रुपये और अन्य सामान को साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ लूट के मामले के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोप में भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ की घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है।