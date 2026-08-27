वाराणसी मौसम: पिछले सावन से 10 फीसदी ज्यादा बारिश, 27 दिन में 410 मिमी बरसात; 10 साल के अगस्त का रिकॉर्ड टूटा

काशी में बृहस्पतिवार को दो चरणों में 40 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार तीसरे दिन हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। इस बार पिछले सावन की तुलना में करीब 10 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है। पिछले तीन दिनों में हुई 240 मिलीमीटर बारिश ने मानसून के कुल आंकड़े में बड़ा इजाफा किया है। अगस्त में अब तक 410 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है।

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2025 में सावन के 30 दिनों में 374.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस बार अगस्त में ही यह आंकड़ा पार हो चुका है। हालांकि अगस्त समाप्त होने में अभी चार दिन बाकी हैं। कृषि विभाग के अनुसार, इस अगस्त में बीते 10 वर्षों के अगस्त माह में हुई बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में भी पर्याप्त नमी बनी हुई है और खरीफ फसलों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के मुताबिक आगामी एक-दो दिन तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। ऐसे में अगस्त की बारिश का आंकड़ा 450 मिलीमीटर तक पहुंचने की संभावना है। जून से अब तक काशी में 591.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसमें मानसून के दो महीनों की बारिश भी शामिल है।