आजमगढ़: रोडवेज बस और पिकअप की भीषण टक्कर, चालक की मौत; दो यात्रियों को बस की रॉड काटकर निकाला गया

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पवई थाना क्षेत्र के चकिया अंडरपास के पास बृहस्पतिवार देर रात करीब 12:20 बजे रोडवेज बस और पशु लदी पिकअप की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक रजनीकांत यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में फंसे दो यात्रियों को लोहे की रॉड काटकर बाहर निकाला गया।

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दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। मौके पर पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत बचाव कार्य किया। घायलो को अस्पताल भिजवाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।बेल्थरा निवासी रजनीकांत यादव बेल्थरा डिपो में चालक के पद पर तैनात थे। बृहस्पतिवार को वह यात्रियों को लेकर रोडवेज बस से लखनऊ से बलिया जा रहे थे। रात करीब 12:20 बजे बस जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चकिया अंडरपास के पास पहुंची, सामने चल रही पशु लदी पिकअप से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी।