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बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर 1001 ध्वजाओं संग निकली 27वीं प्रभात फेरी
बाबा श्याम के जन्मोत्सव और कार्तिक शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर एक भव्य आयोजन हुआ। श्री श्याम मंडल ने 27वीं श्याम ध्वजा प्रभात फेरी का आयोजन किया। इसमें 1001 श्याम ध्वजा पताकाओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
यह निशान शोभायात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। गाजे-बाजे और बाबा श्याम के जयकारों से काशी की गलियां भक्तिमय हो उठीं। शोभायात्रा का शुभारंभ मैदागिन स्थित पातालेश्वर मंदिर से हुआ। श्रद्धालु हाथों में श्याम ध्वजा और निशान लेकर आगे बढ़े। यात्रा बुलानाला, चौक, बांस फाटक, गोदौलिया और गिरजाघर से गुजरी। यह लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंची। रास्ते भर जगह-जगह श्रद्धालुओं ने निशान यात्रा का स्वागत किया। भक्त भजन-कीर्तन की धुन पर झूमते नजर आए।
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