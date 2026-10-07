आंधी-बारिश में पीपल की डाल गिरी, ई-रिक्शा दबा, VIDEO

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अतिवृष्टि और तेज आंधी के कारण मलदहिया-इंग्लिशिया लाइन मार्ग पर बुधवार को पीपल के पेड़ की बड़ी डाल गिर गई। इससे दोनों तरफ का मार्ग अवरुद्ध हो गया और एक ई-रिक्शा दब गया। उसमें सवार तीन लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें कबीरचौरा अस्पताल भेजा गया। उद्यान विभाग की टीम डाल काटकर रास्ता साफ करने में जुटी रही।

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