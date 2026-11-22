वाराणसी: कचहरी सीरियल बम ब्लास्ट की 19 साल बाद भी अधूरी विवेचना, प्रगति रिपोर्ट तलब करने की अर्जी
वाराणसी कचहरी में 23 नवंबर 2007 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट की विवेचना अब तक पूरी नहीं हुई है। बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कैंट पुलिस से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब करने की मांग की है। अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी।
विस्तार
कचहरी परिसर में 23 नवंबर 2007 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट की विवेचना करीब 19 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। मामले में जांच की प्रगति सामने नहीं आने पर बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कैंट पुलिस से विवेचना की अद्यतन रिपोर्ट तलब करने की मांग की है। सीजेएम के अवकाश पर होने के कारण शनिवार को अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब सोमवार को सुनवाई होगी।
अदालत में रिपोर्ट तलब करने की मांग
नित्यानंद राय ने अदालत से कचहरी बम धमाकों के मामले में अब तक हुई विवेचना की स्थिति स्पष्ट कराने की मांग की है। इस मामले में तत्कालीन कैंट थाना प्रभारी इंद्रजीत चतुर्वेदी ने वादी बनकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
23 नवंबर 2007 को हुए थे धमाके
23 नवंबर 2007 को दोपहर करीब डेढ़ बजे कचहरी परिसर स्थित बारह कक्षीय भवन के दक्षिणी हिस्से में पहला धमाका हुआ था। इसमें अधिवक्ता भोला सिंह की मौत हो गई थी। इसके करीब दो मिनट बाद कलेक्ट्रेट स्थित हनुमान मंदिर के सामने दूसरा विस्फोट हुआ। इसमें अधिवक्ता ब्रह्म प्रकाश शर्मा और बुद्धिराज पटेल समेत छह लोगों की जान गई थी। धमाकों में 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
करीब 19 साल बाद भी विवेचना की प्रगति सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने पर शिकायतकर्ता ने अदालत से मामले की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट तलब करने की मांग की है।