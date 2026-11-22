कचहरी परिसर में 23 नवंबर 2007 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट की विवेचना करीब 19 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। मामले में जांच की प्रगति सामने नहीं आने पर बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कैंट पुलिस से विवेचना की अद्यतन रिपोर्ट तलब करने की मांग की है। सीजेएम के अवकाश पर होने के कारण शनिवार को अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब सोमवार को सुनवाई होगी।

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