सौरभ के मुताबिक, पूछताछ के दौरान उन्हें एक कमरे में रखा जाता था, जहां 16 डिग्री तापमान पर एसी चलता रहता था। 24 घंटे इसी माहौल में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक हल्की चादर दी गई थी। बिना पर्याप्त गर्म कपड़ों और ओढ़ने के इतने कम तापमान में दिन-रात गुजारना उनके लिए बेहद मुश्किल था। 18 दिनों तक उन्हें इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।



जुर्माना भरने के बाद वह बहरीन से अपने घर लौट सके। उनकी वापसी से परिजनों ने राहत की सांस ली। उधर, मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने भी उनके घर पहुंचकर बयान दर्ज किया।



सीओ बूढ़नपुर विजय सिंह गौर ने बताया कि बहरीन में लापता हुए युवक की सकुशल वापसी की जानकारी मिली है। संबंधित थाने से पुलिसकर्मियों को भेजकर पूरे मामले की जानकारी ली गई है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है।