वाराणसी: मॉर्निंग वॉक पर निकले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डीजे लदे वाहन ने कुचला, मौत
वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में रिंग रोड पर शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे 57 वर्षीय जसवंत सिंह को डीजे लदे तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने टक्कर मार दी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन पलट गया और चालक फरार हो गया।
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शिवपुर रिंग रोड पर लोढ़ान स्थित फंटेसिया वाटर पार्क के सामने शनिवार सुबह तेज रफ्तार डीजे लदे मैजिक वाहन की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक पर निकले जसवंत सिंह (57) की मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित वाहन सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हुए जसवंत
दादूपुर निवासी जसवंत सिंह शनिवार सुबह करीब छह बजे टहलने निकले थे। इसी दौरान चांदमारी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डीजे लदे वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
वाहन छोड़कर भागा चालक
हादसे के बाद अनियंत्रित मैजिक सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना होते ही चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। जसवंत सिंह की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वह पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। परिवार में पत्नी कुमकुम सिंह और पुत्र दिव्यांशु उर्फ जैकी हैं।
थाना प्रभारी अजीत वर्मा ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।