शिवपुर रिंग रोड पर लोढ़ान स्थित फंटेसिया वाटर पार्क के सामने शनिवार सुबह तेज रफ्तार डीजे लदे मैजिक वाहन की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक पर निकले जसवंत सिंह (57) की मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित वाहन सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

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