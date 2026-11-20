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देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के पावन पर्व के अवसर पर वाराणसी में विभिन्न स्थानों पर आयोजन किए गए। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान-दान किया। साथ ही तुलसी पूजन किया। वहीं बाजारों में गन्ने की जमकर लोगों ने खरीदारी की। मंदिरों में विधि-विधान से पूजन संपन्न हुआ।

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