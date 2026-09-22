{"_id":"6ab26985b905e1f4de09a189","slug":"video-newly-appointed-ceo-inspects-kashi-vishwanath-dham-emphasizes-ensuring-smooth-darshan-for-devotees-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी विश्वनाथ धाम में नवागत सीईओ ने किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने पर जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में मंगलवार को काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्यम मिश्र ने मंदिर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों-कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। मिश्र ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले सभी दर्शनार्थियों को सुगमता और सुविधापूर्वक दर्शन कराना मंदिर न्यास की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक दर्शनार्थी को एक बेहतर और शांतिपूर्ण धार्मिक अनुभव मिल सके। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को उच्च स्तर पर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। भीड़ प्रबंधन और कतार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी विचार किया गया। सत्यम मिश्र ने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर प्रशासन दर्शनार्थियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है।

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