{"_id":"6aa687e256ade22482011836","slug":"video-money-collected-from-examinees-in-varanasi-for-depositing-bags-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में परीक्षार्थियों से बैग जमा करने के लिए वसूले रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से वाराणसी जिले के आठ केंद्रों पर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस) और 11 केंद्रों पर नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) की लिखित परीक्षा रविवार को कराई गई। सीडीएस परीक्षा तीन पालियों में हुई। इसमें कुल 3912 अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं, एनडीए की परीक्षा दो पालियों में हुई। इसमें 11417 अभ्यर्थी शामिल हुए। इस तरह कुल 15329 परीक्षार्थी शामिल हुए। भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज में सीडीएस की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि अपने बैग जमा करने के लिए उन्हें दो पाली के 40 रुपये देने पड़े।

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