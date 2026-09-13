देवरानी-जेठानी की मौत: सुबह की सैर बनी आखिरी सफर, सड़क हादसे से गांव में पसरा सन्नाटा

गाजीपुर जिले में सैदपुर-भीमापार मार्ग पर इस्माईलपुर (कोटिशा) गांव के पास रविवार की भोर टहलने निकली देवरानी-जेठानी को अज्ञात चार पहिया वाहन ने पीछे से धक्का मार दिया। हादसे में देवरानी खुशबू देवी (30) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जेठानी कृति (35) ने वाराणसी ले जाते समय एंबुलेंस में दम तोड़ दिया। एक साथ दो महिलाओं की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसरा रहा।

विज्ञापन