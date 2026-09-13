देवरानी-जेठानी की मौत: सुबह की सैर बनी आखिरी सफर, सड़क हादसे से गांव में पसरा सन्नाटा
गाजीपुर में सैदपुर-भीमापार मार्ग पर इस्माईलपुर के पास दर्दनाक हादसा हुआ। सुबह टहलने निकली देवरानी और जेठानी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिसमें दोनों की मौत हो गई।
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गाजीपुर जिले में सैदपुर-भीमापार मार्ग पर इस्माईलपुर (कोटिशा) गांव के पास रविवार की भोर टहलने निकली देवरानी-जेठानी को अज्ञात चार पहिया वाहन ने पीछे से धक्का मार दिया। हादसे में देवरानी खुशबू देवी (30) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जेठानी कृति (35) ने वाराणसी ले जाते समय एंबुलेंस में दम तोड़ दिया। एक साथ दो महिलाओं की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसरा रहा।
मृतका कृति के पति विनोद ने बताया कि इस्माईलपुर कोटिशा गांव निवासी खुशबू देवी (30) पत्नी प्रमोद कश्यप अपनी जेठानी कृति (35) पत्नी विनोद कश्यप के साथ रविवार की भोर रोजाना की तरह टहलने निकली थीं। दोनों सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान सैदपुर की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया, जिससे दोनों महिलाएं उछलकर सड़क से दूर जा गिरीं।
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हादसे की जानकारी होने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद खुशबू देवी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल कृति को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर किया गया। विनोद के अनुसार, 108 एंबुलेंस से वाराणसी ले जाने की तैयारी के दौरान ही कृति ने भी दम तोड़ दिया।
दोनों महिलाओं की मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। वहां चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
उधर, कोतवाल रामसजन नागर ने बताया कि दोनों महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका कृति के पति विनोद की तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। वाहन और चालक की तलाश की जा रही है।
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मुंबई में हैं खुशबू के पति, दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया
खुशबू के पति प्रमोद कश्यप ड्राइवरी का काम करते हैं और वर्तमान में मुंबई में हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद वह घर के लिए रवाना हो गए हैं। खुशबू अपने पीछे सात और पांच वर्ष के दो बच्चों को छोड़ गई हैं। वहीं कृति की कोई संतान नहीं थी। कृति के पति विनोद भी ड्राइवरी का काम करते हैं और घटना के समय गांव में ही थे।