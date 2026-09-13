मोहम्मद नबील गिरफ्तार: बम की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जाने की बना रहा था योजना

आतंकवादी संगठन एक्यूआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोपी आजमगढ़ का मोहम्मद नबील बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश जाने की फिराक में था। आरोप है कि बम बनाने के तरीके से संबंधित वीडियो, पोटैशियम नाइट्रेट प्राप्त करने संबंधी बातें भी करता था। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से कोड वर्ड में नेटवर्क चला रहा था।

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यूपी एटीएस ने नबील को आजमगढ़ के दीदारगंज से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से कोड वर्ड में नेटवर्क चला रहा था। उसके व्हाट्सएप ग्रुप से पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सऊदी अरब और तुर्की के लोग जुड़े हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर गजवा-ए-हिन्द की साजिश में शामिल है।