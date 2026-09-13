हरितालिका तीज: ब्रह्म मुहूर्त से प्रदोष काल तक महिलाएं करेंगी शिव व पार्वती की पूजा, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त

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16 सुहाग की सामग्री व 16 पत्तियों से गौरी-शंकर की पूजा

16 प्रकार की सुहाग सामग्री एवं 16 प्रकार की पत्तियों से गौरी-शंकर की पूजा होगी। पत्तियां उल्टी और फूल-फल सीधे चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ऋतु फल, भीगे चने, सत्तू, भांग, धतूरा, मिठाइयों का भोग लगेगा। शुभ मुहूर्त में बालू या मिट्टी से शिव-पार्वती और श्रीगणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करनी चाहिए। गणेश पूजन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान करें। हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करें। यह व्रत अष्ट प्रहर तक चलता है। पूरी रात जागरण करेंगी।

देवदार, चंपा, कनेर और अशोक पत्र से पूजन से गौरी-शंकर की कृपा

सुहागिनें व कुंवारियां माता पार्वती और शिव जी की पूजा अलग-अलग सामग्रियों से करती हैं तो उन्हें फल भी उसी निमित्त भाव से मिलेगा। बिल्वपत्र से सौभाग्य की प्राप्ति, जाती पत्र (चमेली) से संतान सुख, सेवंतिका से दांपत्य जीवन में मधुरता, बांस के पत्ते से वंश वृद्धि, देवदार पत्र से ऐश्वर्य और कीर्ति, चंपा पत्र से सौंदर्य व उत्तम स्वास्थ्य, कनेर पत्र से यश व मानसिक सुख, अगस्त्य पत्र से वैभव एवं समृद्धि, भृंगराज से साहस व पराक्रम, धतूरा पत्र से मोक्ष एवं बंधनों से मुक्ति, आम के पत्ते से मांगलिक कार्यों में सिद्धि, नीम के पत्ते से निर्मल चरित्र एवं शुद्धि, अशोक के पत्ते से कष्ट निवारण व शांत जीवन, पान के पत्ते से एकता, प्रेम व प्रगाढ़ता, केले के पत्ते से कार्य सफलता, शमी के पत्ते से धन-धान्य और अक्षय समृद्धि की प्राप्ति होती है।