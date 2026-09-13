प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को मां विंध्यवासिनी का दर्शन किए। पुरानी वीआईपी मार्ग पर नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने अंग वस्त्र पहना कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने एक होटल में कुछ देर विश्राम करने के बाद हाथों में नारियल चुनरी माला पुष्प लेकर वीआईपी गेट से गणेश जी का दर्शन पूजन अर्चन कर मां विंध्यवासिनी देवी माता के गर्भ गृह में पहुंचकर विधि विधान पूर्वक मां का दर्शन पूजन अर्चन किया।

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प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा

पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा फिर से प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। देश के साथ- साथ प्रदेश भी विकास के रफ्तार में शामिल रहेगा। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने देश के सभी वर्गों का बिना भेद भाव सेवा किया है। गरीब कल्याण, महिला शसक्तीकरण, किसान कल्याण, युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है और सभी योजना लोगों तक पहुंचाया है, उसी प्रकार से लोगों का समर्थन पुनः हम लोगों को मिलेगा।