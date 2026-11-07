{"_id":"6aef37438b2e066f060ed117","slug":"video-mirzapur-ponds-being-filled-with-trash-their-very-existence-under-threat-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिर्जापुर: कूड़े से पाटे जा रहे तालाब, अस्तित्व पर मंडराया संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिर्जापुर। नगर के कजरहवा पोखरा और पक्का पोखरा वार्ड में तालाबों में लगातार कूड़ा डाले जाने से उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तालाबों में कचरा जमा होने से उनका स्वरूप प्रभावित हो रहा है। स्थानीय स्तर पर इस स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि तालाबों में इसी तरह कूड़ा डाला जाता रहा तो आने वाले समय में इनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। जलस्रोतों के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा तालाब पारंपरिक जलस्रोत होने के साथ ही वर्षा जल संचयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इनके भीतर कूड़ा डाले जाने से जलस्रोतों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने तालाबों में कचरा डालने पर रोक लगाने और उनकी साफ-सफाई कराने की मांग की है। जिम्मेदारों से कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर के इन तालाबों को कूड़ा डालकर पाटने की स्थिति पर संबंधित विभाग को ध्यान देना चाहिए। समय रहते सफाई और संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो इनका अस्तित्व बचाना मुश्किल हो सकता है।

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