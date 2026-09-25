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लक्ष्मीकुंड पर 16 दिवसीय पारंपरिक सोरहिया मेले में उमड़े श्रद्धालु

Pragati Chand

Updated Fri, 25 Sep 2026 04:43 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 04:43 PM IST







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वाराणसी में लक्सा स्थित लक्ष्मीकुंड पर 16 दिवसीय पारंपरिक सोरहिया मेले में शुक्रवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सुबह से ही कुंड परिसर और महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए महिलाओं का तांता लगा रहा। ... और पढ़ें

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