काशी में मौसम हुआ सुहाना: 24 घंटे में 60 मिमी बारिश, सर्दी की शुरुआत का एहसास; 41 किमी की रफ्तार से बही हवा

वाराणसी में पिछले 24 घंटे में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। ऐसे में काशी का मौसम खुशनुमा हो गया है। नवंबर की शुरुआत जैसी ठंड महसूस होने लगी है। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ गया है। वहीं पुरवा हवा 41 किलोमीटर की गति से बह रही है। फिलहाल यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अगले दो से तीन दिनों तक काशी में ऐसे ही बिजली चमकने और तेज हवा के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को सुबह से ही मौसम तेज हवा की चपेट में है।

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