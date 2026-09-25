काशी की रामलीला: राम की माला पहनते ही बेटे की बीमारी दूर हुई तब महाराजा उदित ने शुरू कराई रामलीला

उदित नारायण ने ही रामचरितमानस का पांच खंड करवा कर उसका सचित्र संस्करण तैयार कराया। ये चित्र राजपूत शैली में राजस्थान के चित्रकारों ने बनाए थे। नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक और हीरे जैसे असली रत्नों को पीसकर चित्रों में रंग भरा गया। ये पांचों खंड अब राजघराने के अभिलेखागार में सुरक्षित हैं।



विभूति नारायण सिंह का मानना था कि यह आयोजन अलग-अलग जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ता है। एक बार महाराजा विभूति नारायण सिंह से पूछा गया कि राम की भूमिका हमेशा किसी छोटे बालक से ही क्यों कराई जाती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि रामलीला केवल नाटक नहीं, बल्कि यज्ञ है। यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करना है, ताकि रामनगर के लोगों के जीवन शांति और समृद्धि रहे। 12 साल का बच्चा शुद्ध माना जाता है और मान्यता है कि भगवान केवल शुद्ध शरीर में ही प्रवेश कर सकते हैं। बच्चा सांसारिक भावनाओं से अलग और निष्कलंक होता है, ठीक उसी तरह जैसे राम।