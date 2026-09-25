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वाराणसी में एयर शो: 22 अक्तूबर को बच्चे, 23 को संस्थाएं; 25 को पीएम मोदी हो सकते हैं दर्शक

Fri, 25 Sep 2026 03:35 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 25 Sep 2026 03:35 PM IST
सार

वाराणसी में 22 अक्तूबर को बच्चे, 23 को संस्थाएं और 25 को पीएम मोदी दर्शक हो सकते हैं। हालांकि आम जनता तीनों दिन अलग-अलग घाटों से इसे देख पाएगी।

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Air show in Varanasi Children on October 22 institutions on 23rd PM Modi may attend on 25th
काशी में एयर शो की तैयारी - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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वाराणसी में अक्तूबर में होने वाले एयर शो को 22 तारीख को स्कूल कॉलेज के बच्चे, 23 को अलग- अलग दफ्तर और संस्थाओं के लोग और 25 को वीवीआईपी-मुख्य अतिथि नमो घाट से देखेंगे। इन तीनों ही दिन 3000 हजार लोगों के बैठकर देखने की व्यवस्था नमो घाट पर रहेगी। हालांकि आम जनता तीनों दिन अलग-अलग घाटों से इसे देख पाएगी। कमेंट्री और स्क्रीन के जरिए अलग-अलग घाट और गंगा पार पर भी ये एयरशो दिखाया जाएगा। बृहस्पतिवार को कमिश्नरी सभागार में हुई बैठक में इस तीन के आयोजन में भीड़ प्रबंधन को लेकर 1.30 घंटे चर्चा हुई। 

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25 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ खास मेहमानों के साथ इस शो के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली से आए एयर वाइस मार्शल पीवीएम नारायना ने इसे लेकर वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। एयर शो को लेकर एक अक्तूबर की बैठक अहम होगी। इसी में शो से संबंधित सभी तैयारियों को फाइनल टच दिया जाएगा। 

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भीड़ को देखते हुए शहर की प्रमुख सड़कों, सभी घाटों और गंगा उस पार दो लेयर की बैरिकेडिंग की जाएगी। वहीं, घाटों के आपसी कनेक्शन को भी बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि लोग एक से दूसरे घाट पर न आ सकें। नमो घाट से बसंता कॉलेज, आसपास के इलाके में सिर्फ 1 हजार वाहनों की पार्किंग ही संभव हो पा रही है। इसे देखते हुए जितने भी वीवीआईपी शो में शामिल होने वाराणसी पहुंचेंगे, उन्हें स्पेशल बसों से नमो घाट लाया जाएगा। कुछ लोगों को नाव और क्रूज से पहुंचाया जाएगा।

एयर शो गंगा इस पार और उस पार दोनों ओर दर्शक देख सकेंगे। यही नहीं घाट के पास की छतों से भी एयरशो नजर आएगा। चंदौली पड़ाव के रास्ते राजघाट पुल होते हुए वाहन वाराणसी की सीमा में प्रवेश करेंगे। ऐसे ही वाराणसी से इसी पुल के माध्यम से पड़ाव होते हुए चंदौली और आगे जाएंगे। शो में आने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए राजघाट और सामने घाट पुल पर आवागमन बंद किया जा सकता है। हालांकि इस पर निर्णय अभी बाद में होगा। 

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20 और 21 अक्तूबर को होगा अभ्यास
एयर शो को लेकर वायु सेना के विमान 20 और 21 अक्तूबर को गंगा के ऊपर अभ्यास करेंगे। इनकी पार्किंग वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर की जाएगी। इसके लिए फाइटर बे बनकर तैयार हो जाएगा। अभ्यास के दौरान कुछ एयरक्राफ्ट क्रूज पर उतर सकते हैं। इसकी संभावना देखने के लिए अभी वायु सेना के अधिकारी निरीक्षण करेंगे।

इसे भी पढ़ें; एशियन गेम्स: सिगरा एनसीओई को कमलजीत ने दिलाया पहला पदक, तीन माह से वाराणसी में ले रहे प्रशिक्षण

बैठक के बाद दिन में परिवहन विभाग के अधिकारियों और शाम को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने नमो घाट पर एयर शो की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत निरीक्षण किया। घाट पर बैरिकेडिंग, पार्किंग, आवागमन के लिए रूट आदि अधिकारियों ने देखा। इस दौरान डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल, एडीसीपी काशी जोन वैभव बांगर, एडीसीपी यातायात अंशुमान मिश्रा मौजूद रहे।
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