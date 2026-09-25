वाराणसी में एयर शो: 22 अक्तूबर को बच्चे, 23 को संस्थाएं; 25 को पीएम मोदी हो सकते हैं दर्शक

भीड़ को देखते हुए शहर की प्रमुख सड़कों, सभी घाटों और गंगा उस पार दो लेयर की बैरिकेडिंग की जाएगी। वहीं, घाटों के आपसी कनेक्शन को भी बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि लोग एक से दूसरे घाट पर न आ सकें। नमो घाट से बसंता कॉलेज, आसपास के इलाके में सिर्फ 1 हजार वाहनों की पार्किंग ही संभव हो पा रही है। इसे देखते हुए जितने भी वीवीआईपी शो में शामिल होने वाराणसी पहुंचेंगे, उन्हें स्पेशल बसों से नमो घाट लाया जाएगा। कुछ लोगों को नाव और क्रूज से पहुंचाया जाएगा।



एयर शो गंगा इस पार और उस पार दोनों ओर दर्शक देख सकेंगे। यही नहीं घाट के पास की छतों से भी एयरशो नजर आएगा। चंदौली पड़ाव के रास्ते राजघाट पुल होते हुए वाहन वाराणसी की सीमा में प्रवेश करेंगे। ऐसे ही वाराणसी से इसी पुल के माध्यम से पड़ाव होते हुए चंदौली और आगे जाएंगे। शो में आने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए राजघाट और सामने घाट पुल पर आवागमन बंद किया जा सकता है। हालांकि इस पर निर्णय अभी बाद में होगा।