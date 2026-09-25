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यूपी: पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, फायरिंग की आवाज से मची अफरातफरी; वारदात के बाद भागा आरोपी

Fri, 25 Sep 2026 01:53 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 25 Sep 2026 01:53 PM IST
सार

आजमगढ़ जिले में पुरानी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। वहीं फायरिंग की आवाज से मौके पर अफरातफरी मच गई। घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। 

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Youth shot over old enmity accused absconding in Azamgarh
फायरिंग के बाद मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आजमगढ़ जिले के रानी की सराय कोटवा गांव में शुक्रवार सुबह पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। गोली बांह में लगने से युवक घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

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क्या है पूरा मामला
कोटवा गांव निवासी प्रमोद यादव पुत्र सुबह करीब 8:45 बजे गांव में था। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही समीर यादव उर्फ ऋषि पुत्र उमेश ने पुरानी रंजिश को लेकर उसे गोली मार दी। गोली प्रमोद की बांह में लगी। गोली चलने की आवाज से गांव में अफरा-तफरी मच गई।
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वारदात के बाद आरोपी समीर यादव उर्फ ऋषि मौके से भाग गया। जानकारी मिलने पर रानी की सराय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल प्रमोद को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस घटना की जांच के साथ ही आरोपी की तलाश में जुटी है। रानी की सराय थाना प्रभारी विमल प्रकाश राय ने बताया तहरीर मिली है प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

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