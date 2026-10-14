एमएलसी चुनाव से पहले वोटरों को साधने काशी पहुंचे सीएम योगी

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शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षक-स्नातक महासम्मेलन में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं। सम्मेलन में भारी संख्या में शिक्षक, स्नातक, अधिवक्ता, चिकित्सक, छात्र और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को जुटाया गया है।

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