बिंदू यादव को सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव बनाने पर स्वागत, VIDEO

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डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र की उपाध्यक्ष बिंदू यादव को समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर सोमवार को डिस्ट्रिक्ट बार भवन में स्वागत किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और महिला अधिवक्ताओं ने उन्हें पुष्प माला पहनाकर बधाई दी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और पूर्व अध्यक्ष जगजीवन सिंह ने पुष्प भेंट कर बिंदू यादव का स्वागत किया। अधिवक्ताओं ने उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए संगठन और समाज के हित में सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद जताई। पुष्पा तिग्गा, सुशीला वर्मा, चंद्रावती जैसवार, पार्वती, आसमा, सोनी और अंजू ने माला पहनाकर शुभकामनाएं दीं।

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