फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   1.40 lakh withdrawn from the account of a cycle puncture repairer

Sonebhadra News: साइकिल पंचर बनाने वाले के खाते से उड़ाए 1.40 लाख

Wed, 09 Sep 2026 12:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
1.40 lakh withdrawn from the account of a cycle puncture repairer
सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क बाजार में साइकिल का पंचर बनाने की दुकान चलाकर जीविका चलाने के व्यक्ति के खाते से साइबर ठगों ने उसकी जमा पूंजी उड़ा ली। पीड़ित का दावा है कि उसका मोबाइल हैक कर उसके दो बैंक खातों से कुल 1.40 लाख रुपये निकाल लिए गए। प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चुर्क निवासी राजेंद्र ने तहरीर में बताया है कि उसकी छोटी सी साइकिल पंचर बनाने की दुकान है। बताया कि गत 14 अगस्त को उसका मोबाइल अपने आप बंद हो गया था। खोलने पर खुल नहीं रहा था। काफी मशक्कत के बाद खुला तो वह भौंचक रह गया। क्योंकि उसका मोबाइल खुद-ब-खुद चल रहा था। उसमें से उसकी मेल आईडी गायब हो गई थी। उसके पास कोई मैसेज भी नहीं आ रहा था। शाम छह बजे मोबाइल अपने आप ठीक हो गई। अगले दिन वह बैंक जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि उसके एक बैंक खाते से 1.14 लाख और दूसरे खाते से 26 हजार रुपये कट चुके थे। कोतवाली प्रभारी साइबर धीरेंद्र चौधरी के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed