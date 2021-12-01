Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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बैठक : जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में चुर्क मोड़ स्थित सर्किट हाउस परिसर में होगी। सुबह 10 बजे।

प्रदर्शन : किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर रॉबर्ट्सगंज सहित जिले के सभी ब्लॉक कार्यालय पर भारतीय किसान संघ का विरोध प्रदर्शन। सुबह 11 बजे

स्थापना दिवस : विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड चोपन की ओर से रेल कर्मचारी इंटर कॉलेज में 62वां स्थापना दिवस समारोह। शाम 4 बजे।

बैठक : रॉबर्ट्सगंज लोक निर्माण डाक बंगला में नमो मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर जन कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारियों की बैठक। सुबह 10 बजे